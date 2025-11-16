Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, кто будет в углу Ислама Махачева во время его боя с Маддаленой на UFC 322

Стало известно, кто будет поддерживать 34-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в углу на турнире UFC 322, который проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Сегодня, 16 ноября Махачев подерётся с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Их бой начнётся не ранее 8:00 мск.

Угловыми Махачева на UFC-322 будут:

Его тренер Хавьер Мендес;

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов;

чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов;

его тренер и друг детства Муслим Амирасланов.

Деталями подготовки на своей странице в соцсети поделился Усман Нурмагомедов.