Стало известно, кто будет в углу Ислама Махачева во время его боя с Маддаленой на UFC 322
Стало известно, кто будет поддерживать 34-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в углу на турнире UFC 322, который проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
Сегодня, 16 ноября Махачев подерётся с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Их бой начнётся не ранее 8:00 мск.
Угловыми Махачева на UFC-322 будут:
- Его тренер Хавьер Мендес;
- 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов;
- чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов;
- его тренер и друг детства Муслим Амирасланов.
Деталями подготовки на своей странице в соцсети поделился Усман Нурмагомедов.
