Стало известно, кто будет в углу Ислама Махачева во время его боя с Маддаленой на UFC 322

Стало известно, кто будет поддерживать 34-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в углу на турнире UFC 322, который проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Сегодня, 16 ноября Махачев подерётся с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Их бой начнётся не ранее 8:00 мск.

Угловыми Махачева на UFC-322 будут:

  • Его тренер Хавьер Мендес;
  • 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов;
  • чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов;
  • его тренер и друг детства Муслим Амирасланов.

Деталями подготовки на своей странице в соцсети поделился Усман Нурмагомедов.

