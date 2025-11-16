Видео: Исламу Махачеву тейпируют руки перед титульным боем с Делла Маддаленой на UFC 322

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев активно готовится к бою с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322, который проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Организация поделилась видео, на котором Махачеву бинтуют руки.

Права на него принадлежат UFC Eurasia.

Бой Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены начнётся не ранее 8:00 мск.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. В качестве профессионала Махачев дебютировал в 2010 году.