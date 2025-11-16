Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Валентина Шевченко провела девятую защиту титула в наилегчайшем весе в UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко (Кыргызстан) нанесла поражение экс-обладательнице титула промоушена в минимальном весе (до 52 кг) китаянке Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой прошёл в наилегчайшем весе и стал соглавным событием вечера.

Спортсменка из Кыргызстана провела девятую защиту титула и остаётся чемпионкой в наилегчайшем весе в UFC.

Новый рекорд Валентины 26-4-1 (UFC 14-3-1). У Чжан (26-4) закончилась серия из пяти побед.

В активе Шевченко теперь 11 титульных побед.

Напомним, в главном бою вечера за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. Начало поединка запланировано на 8:00 мск.