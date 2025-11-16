Сехудо: Диллон Дэнис нокаутирован на UFC 322, хотя даже не был в карде турнира

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо забавно отреагировал на инцидент на турнире UFC 322, который проходит в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Диллон Дэнис был нокаутирован на MSG-арене сегодня вечером, хотя даже не был в карде турнира», — написал Сехудо на своей странице в соцсети, добавив эмодзи «смех».

Ранее Дэнис принял участие в массовой драке на UFC 322. С Диллоном подрался Абубакар Нурмагомедов. Также активное участие в потасовке принял Магомед Зайнуков — спарринг-партнёр Ислама Махачева. На одном из видео запечатлён момент, где Зайнуков несколько раз бьёт в голову Дэниса.