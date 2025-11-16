Махачев победил Делла Маддалену единогласным решением судей в главном бою на UFC 322
В Нью-Йорке в рамках турнира UFC 322 завершился титульный бой в полусреднем весе между топовым российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Победу в поединке одержал Махачев единогласным судейским решением.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
На протяжении боя россиянин успешно в каждом раунде проводил тейкдауны, которым австралиец противопоставить ничего не мог. Тем не менее выйти на досрочный финиш Махачеву не удалось и бой продлился все пять раундов.
