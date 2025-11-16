Скидки
Шевченко — после победы над Вэйли: именно это я и называю настоящими боевыми искусствами

Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, прокомментировала победу единогласным решением судей над экс-обладательницей титула промоушена в минимальном весе (до 52 кг) китаянкой Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко (W) — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Вэйли Чжан

«Я прекрасно понимала, насколько страшной мощью обладает Вэйли. Поэтому не шла в размены, старалась избегать их. Я специально использовала борьбу. И у меня всё получилось. Именно это я и называю настоящими боевыми искусствами. Ты выходишь, показываешь свои навыки, а соперники ничего не могут с этим поделать. Я рассматриваю различные варианты для продолжения карьеры. Готова к любому вызову. Наслаждаюсь карьерой. Это моя жизнь. Это не просто спорт – это образ жизни. Я по-прежнему здесь», — сказала Шевченко после боя.

