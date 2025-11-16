Бой за титул UFC в полусреднем весе Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена начался

В Нью-Йорке в рамках UFC 322 начался титульный бой в полусреднем весе между экс-обладателем чемпионского титула в лёгком весе топовым российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Поединок стал главным событием вечера. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию боя, проходящего на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден».

В своём профессиональном рекорде 34-летний Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент представитель России идёт на серии из 15 побед. В качестве профессионала Махачев дебютировал в 2010 году.

На счету 29-летнего Делла Маддалены 18 побед в карьере подряд (восемь в UFC).

Отметим, что в случае победы Махачев станет первым россиянином в истории с титулами в двух весовых категориях UFC.