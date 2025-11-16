Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой за титул UFC в полусреднем весе Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена начался

Бой за титул UFC в полусреднем весе Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена начался
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке в рамках UFC 322 начался титульный бой в полусреднем весе между экс-обладателем чемпионского титула в лёгком весе топовым российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Поединок стал главным событием вечера. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию боя, проходящего на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден».

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

В своём профессиональном рекорде 34-летний Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент представитель России идёт на серии из 15 побед. В качестве профессионала Махачев дебютировал в 2010 году.

На счету 29-летнего Делла Маддалены 18 побед в карьере подряд (восемь в UFC).

Отметим, что в случае победы Махачев станет первым россиянином в истории с титулами в двух весовых категориях UFC.

Материалы по теме
UFC 322: Ислам Махачев – двойной чемпион UFC! Россиянин деклассировал соперника. LIVE
Live
UFC 322: Ислам Махачев – двойной чемпион UFC! Россиянин деклассировал соперника. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android