Шевченко зажигательно станцевала в октагоне после победы на UFC 322. С неё слетел пояс

Действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, зажигательно станцевала после победы единогласным решением судей над экс-обладательницей титула промоушена в минимальном весе (до 52 кг) китаянкой Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

Танец Шевченко был настолько динамичным, что в октагоне у неё даже слетел чемпионский пояс.

Фото: скриншот из трансляции

Теперь новый рекорд Валентины в MMA 26-4-1 (UFC 14-3-1). У Чжан (26-4) закончилась серия из пяти побед.

В главном бою UFC 322 за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена.