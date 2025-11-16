Видео: выход Ислама Махачева на титульный бой с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев начинает бой с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322, который проходит в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео выхода Ислама Махачева в октагон.

ВИДЕО

В углу Ислама будут его тренер Хавьер Мендес, 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов, друг детства Муслим Амирасланов.