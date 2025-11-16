Победа Шевченко и другой огонь на UFC 322, гол+пас Овечкина в НХЛ. Главное к утру

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Кыргызстана Валентина Шевченко нанесла поражение экс-обладательнице титула промоушена в минимальном весе китаянке Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, гол и передача российского форварда Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ, российский боец Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным судейским решением в титульном бою в полусреднем весе на турнире UFC 322.