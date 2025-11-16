Скидки
16 ноября главные новости спорта, UFC, MMA, Махачев, бокс, хоккей, НХЛ, Овечкин, теннис, ATP, футбол, отбор к ЧМ-2026

Победа Шевченко и другой огонь на UFC 322, гол+пас Овечкина в НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Кыргызстана Валентина Шевченко нанесла поражение экс-обладательнице титула промоушена в минимальном весе китаянке Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, гол и передача российского форварда Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ, российский боец Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным судейским решением в титульном бою в полусреднем весе на турнире UFC 322.

  1. Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением судей на UFC 322.
  2. Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» набрать очко с «Нью-Джерси», уступив по буллитам.
  3. Махачев победил Делла Маддалену единогласным решением судей в главном бою на UFC 322
  4. Карлос Алькарас обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал Итогового турнира ATP — 2025.
  5. Роман Копылов проиграл Грегори Родригесу решением судей на турнире UFC 322.
  6. Майкл Моралес победил Шона Брэди техническим нокаутом в концовке первого раунда.
  7. Бенуа Сен-Дени за 15 секунд нокаутировал Бенеила Дариуша на UFC 322 в Нью-Йорке.
  8. Байсангур Сусуркаев нокаутировал Эрика Макконико на турнире UFC 322.
  9. Карлос Пратес одержал победу над Леоном Эдвардсом нокаутом во втором раунде на UFC 322.
  10. Испания разгромила Грузию в матче отбора к ЧМ-2026, забив четыре безответных мяча.
  11. Вячеслав Борщёв проиграл бой Матеусу Камило единогласным решением на турнире UFC 322.
  12. Конор Бенн победил Криса Юбэнка в бою-реванше.
