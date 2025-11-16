Победа Шевченко и другой огонь на UFC 322, гол+пас Овечкина в НХЛ. Главное к утру
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Кыргызстана Валентина Шевченко нанесла поражение экс-обладательнице титула промоушена в минимальном весе китаянке Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, гол и передача российского форварда Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ, российский боец Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным судейским решением в титульном бою в полусреднем весе на турнире UFC 322.
- Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением судей на UFC 322.
- Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» набрать очко с «Нью-Джерси», уступив по буллитам.
- Махачев победил Делла Маддалену единогласным решением судей в главном бою на UFC 322
- Карлос Алькарас обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал Итогового турнира ATP — 2025.
- Роман Копылов проиграл Грегори Родригесу решением судей на турнире UFC 322.
- Майкл Моралес победил Шона Брэди техническим нокаутом в концовке первого раунда.
- Бенуа Сен-Дени за 15 секунд нокаутировал Бенеила Дариуша на UFC 322 в Нью-Йорке.
- Байсангур Сусуркаев нокаутировал Эрика Макконико на турнире UFC 322.
- Карлос Пратес одержал победу над Леоном Эдвардсом нокаутом во втором раунде на UFC 322.
- Испания разгромила Грузию в матче отбора к ЧМ-2026, забив четыре безответных мяча.
- Вячеслав Борщёв проиграл бой Матеусу Камило единогласным решением на турнире UFC 322.
- Конор Бенн победил Криса Юбэнка в бою-реванше.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии