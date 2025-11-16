Скидки
«Лучшая в мире!» Двалишвили отреагировал на победу Шевченко в титульном бою на UFC 322

Комментарии

Чемпион легчайшего дивизиона UFC грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили поздравил представляющую Кыргызстан Валентину Шевченко с успешно проведённой защитой чемпионского пояса в наилегчайшей весовой категории среди женщин в поединке с китаянкой Вэйли Чжан.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко (W) — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Вэйли Чжан

«Валентина Шевченко – лучшая в мире!» – написал Двалишвили в социальных сетях.

Бой Валентины Шевченко и Вэйли Чжан стал соглавным событием проходящего в Нью-Йорке турнира по смешанным единоборствам UFC 322. Шевченко одержала победу единогласным решением судей.

