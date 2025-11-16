Скидки
Бокс/ММА

Видео, на котором Махачев готовится к выходу в октагон на бой с Делла Маддаленой

Видео, на котором Махачев готовится к выходу в октагон на бой с Делла Маддаленой
Появилось видео, на котором 34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев готовится к выходу в октагон на бой с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322, который проходит в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Права на видео принадлежат UFC.

В углу Ислама в бою с Маддаленой находятся его тренер Хавьер Мендес, 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов, а также друг детства Муслим Амирасланов.

