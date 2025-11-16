Валентина Шевченко на UFC 322 одержала 26-ю победу в карьере и 15-ю в UFC
Поделиться
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), представляющая Кыргызстан, Валентина Шевченко на турнире UFC 322, который проходит в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден», одержала 26-ю победу в карьере в MMA и 15-ю в промоушене UFC.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко (W) — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Вэйли Чжан
В соглавном событии турнира UFC 322 Шевченко нанесла поражение экс-обладательнице титула промоушена в минимальном весе (до 52 кг) китаянке Вэйли Чжан. Шевченко одержала победу единогласным судейским решением.
В главном событии турнира UFC 322 за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сошлись бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. В данный момент идёт четвёртый раунд поединка.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
09:06
-
09:05
-
08:57
-
08:47
-
08:41
-
08:40
-
08:33
-
08:26
-
08:25
-
08:23
-
08:18
-
08:10
-
08:08
-
08:03
-
08:01
-
07:37
-
07:22
-
07:11
-
07:10
-
06:52
-
06:50
-
06:28
-
06:20
-
06:01
-
05:51
-
05:36
-
05:32
-
05:00
-
04:30
-
03:40
-
03:17
-
02:59
-
02:51
-
02:42
-
02:29