Валентина Шевченко на UFC 322 одержала 26-ю победу в карьере и 15-ю в UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), представляющая Кыргызстан, Валентина Шевченко на турнире UFC 322, который проходит в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден», одержала 26-ю победу в карьере в MMA и 15-ю в промоушене UFC.

В соглавном событии турнира UFC 322 Шевченко нанесла поражение экс-обладательнице титула промоушена в минимальном весе (до 52 кг) китаянке Вэйли Чжан. Шевченко одержала победу единогласным судейским решением.

В главном событии турнира UFC 322 за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сошлись бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. В данный момент идёт четвёртый раунд поединка.