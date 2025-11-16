Скидки
Бокс/ММА

Ислам Махачев — 11-й боец в истории UFC, ставший чемпионом в двух весовых категориях

Ислам Махачев — 11-й боец в истории UFC, ставший чемпионом в двух весовых категориях
34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой стал 11-м бойцом в истории промоушена, который завладел двумя титулами в двух разных дивизионах.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Бойцы, которые владели двумя титулами в двух разных весах:

1. Конор Макгрегор.
2. Аманда Нуньес.
3. Даниэль Кормье.
4. Джон Джонс.
5. Алекс Перейра.
6. Илия Топурия.
7. Рэнди Кутюр.
8. Генри Сехудо.
9. Жорж Сен-Пьер.
10. Би-Джей Пенн.

В ночь на 16 ноября бывший чемпион лёгкого дивизиона Ислам Махачев единогласным судейским решением победил Делла Маддалену и стал новым обладателем титула в полусреднем весе.

