Ислам Махачев — 11-й боец в истории UFC, ставший чемпионом в двух весовых категориях

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой стал 11-м бойцом в истории промоушена, который завладел двумя титулами в двух разных дивизионах.

Бойцы, которые владели двумя титулами в двух разных весах:

1. Конор Макгрегор.

2. Аманда Нуньес.

3. Даниэль Кормье.

4. Джон Джонс.

5. Алекс Перейра.

6. Илия Топурия.

7. Рэнди Кутюр.

8. Генри Сехудо.

9. Жорж Сен-Пьер.

10. Би-Джей Пенн.

В ночь на 16 ноября бывший чемпион лёгкого дивизиона Ислам Махачев единогласным судейским решением победил Делла Маддалену и стал новым обладателем титула в полусреднем весе.