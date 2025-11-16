Ислам Махачев — первый российский боец в истории UFC, становившийся чемпионом в двух весах

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев стал первым в истории российским бойцом UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях.

Сегодня, 16 ноября, в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 322 Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал чемпионом полусреднего дивизиона.

На протяжении боя россиянин успешно в каждом раунде проводил тейкдауны, которым австралиец противопоставить ничего не мог. Тем не менее выйти на досрочный финиш Махачеву не удалось и бой продлился все пять раундов.

Напомним, ранее Махачев становился обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг). В октябре 2022 года он в титульном бою финишировав Чарльза Оливейру, а затем оформил четыре защиты пояса