Ислам Махачев прокомментировал победу в историческом бою с Делла Маддаленой на UFC 322

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу в титульном бою в полусреднем весе с Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322, который проходит в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Это мечта. Всю мою жизнь я мечтал об этих двух поясах. И наконец-то этого добился. Пояса такие тяжёлые. Но они мне так нравится. Нью-Йорк, спасибо!

Вы даже не представляете, насколько изменилась моя жизнь. Больше никаких безумных весогонок. Это было так легко.

План? В этом нет никакого секрета. Каждый соперник знает, что я делаю. Но никто не может меня остановить.

Открывайте Белый дом, мы идём», — сказал Махачев после боя.