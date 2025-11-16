Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев прокомментировал победу в историческом бою с Делла Маддаленой на UFC 322

Ислам Махачев прокомментировал победу в историческом бою с Делла Маддаленой на UFC 322
Комментарии

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу в титульном бою в полусреднем весе с Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322, который проходит в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Это мечта. Всю мою жизнь я мечтал об этих двух поясах. И наконец-то этого добился. Пояса такие тяжёлые. Но они мне так нравится. Нью-Йорк, спасибо!

Вы даже не представляете, насколько изменилась моя жизнь. Больше никаких безумных весогонок. Это было так легко.

План? В этом нет никакого секрета. Каждый соперник знает, что я делаю. Но никто не может меня остановить.

Открывайте Белый дом, мы идём», — сказал Махачев после боя.

Материалы по теме
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android