Дарья Железнякова — о победе Ислама Махачева: потрясающая работа, тотальное доминирование

Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Дарья Железнякова дала комментарий после победы соотечественника Ислама Махачева в бою против австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322.

«Я в восторге от боя. Потрясающая работа. Тотальное доминирование Ислама все пять раундов. Всё же думала, он завозит Маддалену в третьем раунде. Результат – два пояса. Мои поздравления Исламу», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

16 ноября бывший чемпион лёгкого дивизиона Ислам Махачев единогласным судейским решением победил Делла Маддалену и стал новым обладателем титула в полусреднем весе.