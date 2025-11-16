Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Дарья Железнякова — о победе Ислама Махачева: потрясающая работа, тотальное доминирование

Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Дарья Железнякова дала комментарий после победы соотечественника Ислама Махачева в бою против австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Я в восторге от боя. Потрясающая работа. Тотальное доминирование Ислама все пять раундов. Всё же думала, он завозит Маддалену в третьем раунде. Результат – два пояса. Мои поздравления Исламу», — сказала Дарья Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

16 ноября бывший чемпион лёгкого дивизиона Ислам Махачев единогласным судейским решением победил Делла Маддалену и стал новым обладателем титула в полусреднем весе.

