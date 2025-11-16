Ислам Махачев — 14-й чемпион в истории полусреднего веса

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев стал 14-м чемпионом в истории этой весовой категории после победы на турнира UFC 322 в Нью-Йорке.

Победив австралийского бойца Джека Делла Маддалену, который владел поясом дивизиона, Ислам присоединился к следующему списку чемпионов полусреднего веса: Пэт Милетич, Карлос Ньютон, Мэтт Хьюз (дважды), Би-Джей Пенн, Жорж Сен-Пьер (дважды), Мэтт Серра, Джонни Хендрикс, Робби Лоулер, Тайрон Вудли, Камару Усман, Леон Эдвардс, Белал Мухаммад, Джек Делла Маддалена.

Это был первый поединок Ислама в полусреднем весе. До этого он был чемпионом в лёгком дивизионе.