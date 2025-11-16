Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев — величайший боец в истории российских ММА?

Ислам Махачев — величайший боец в истории российских ММА?
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках турнира UFC 322 завершился титульный бой в полусреднем весе между топовым российским бойцом Исламом Махачевым и действующим обладателем пояса австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Победу в поединке одержал Махачев единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45).

Таким образом, Махачев стал первым в истории российским бойцом UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Ислам Махачев — величайший боец в истории российских ММА?»

Напомним, ранее Махачев становился обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг). В октябре 2022 года он в титульном бою финишировал Чарльза Оливейру, а затем оформил четыре защиты пояса.

Материалы по теме
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android