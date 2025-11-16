Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках турнира UFC 322 завершился титульный бой в полусреднем весе между топовым российским бойцом Исламом Махачевым и действующим обладателем пояса австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Победу в поединке одержал Махачев единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45).

Таким образом, Махачев стал первым в истории российским бойцом UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Ислам Махачев — величайший боец в истории российских ММА?»

Напомним, ранее Махачев становился обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг). В октябре 2022 года он в титульном бою финишировал Чарльза Оливейру, а затем оформил четыре защиты пояса.