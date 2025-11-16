«Легендарное достижение в нашем спорте». Мухаммад отреагировал на победу Ислама Махачева

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад отреагировал на завоевание Исламом Махачевым титула чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Рад за Ислама, достигшего статуса чемпиона в двух весах — это легендарное достижение в нашем спорте. Хабиб и его команда заслужили это», — написал американский боец в своем аккаунте в социальной сети Х.

Также Мухаммад добавил, что сейчас он целиком посвящает своё внимание работе, которая есть у него на следующей неделе.

Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей в главном событии UFC 322, став первым российским чемпионом в полусреднем весе.