Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Легендарное достижение в нашем спорте». Мухаммад отреагировал на победу Ислама Махачева

«Легендарное достижение в нашем спорте». Мухаммад отреагировал на победу Ислама Махачева
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад отреагировал на завоевание Исламом Махачевым титула чемпиона UFC в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Рад за Ислама, достигшего статуса чемпиона в двух весах — это легендарное достижение в нашем спорте. Хабиб и его команда заслужили это», — написал американский боец в своем аккаунте в социальной сети Х.

Также Мухаммад добавил, что сейчас он целиком посвящает своё внимание работе, которая есть у него на следующей неделе.

Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей в главном событии UFC 322, став первым российским чемпионом в полусреднем весе.

Материалы по теме
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android