«Усыпил бы тебя». Илия Топурия — о победе Ислама Махачева на турнире UFC 322

«Усыпил бы тебя». Илия Топурия — о победе Ислама Махачева на турнире UFC 322
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия отреагировал на победу российского бойца Ислама Махачева на турнире UFC 322 в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Джеку нужен целый лагерь, посвящённый только борьбе. Какое разочарование для чемпиона. Тебе стоит поехать в Грузию, чтобы чему-то научиться. Ислам, тебе нужно то, чему ты не можешь научиться: эмоции. Ты самый скучный персонаж в этой игре. С каждым днём я всё больше убеждаюсь, что усыпил бы тебя», — написал Топурия в социальной сети Х.

Махачев победил единогласным судейским решением, став 11-м обладателем чемпионских титулов в двух разных весовых категориях.

