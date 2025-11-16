Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Бессмысленно». Ирина Алексеева — о поединке Ислама Махачева с Илией Топурией

«Бессмысленно». Ирина Алексеева — о поединке Ислама Махачева с Илией Топурией
Бывший российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала титульную победу единогласным судейским решением своего соотечественника Ислама Махачева на турнире UFC 322 в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Как сказал Ислам: «Все знают, что я делаю, но никто не может меня остановить». Ислам – в шикарной форме. Более крепкий. Увереннее, чем обычно. В новом весе смотрится ещё лучше. Не оставил Делла Маддалене никаких шансов. Все хотели его бой с Топурией. Это бессмысленно. Ислама никто не остановит, пока он сам не завяжет», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

