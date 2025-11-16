Скидки
Асланбек Бадаев: посмотрел бы бой Махачева с Камару Усманом. Ислам был бы фаворитом

Асланбек Бадаев: посмотрел бы бой Махачева с Камару Усманом. Ислам был бы фаворитом
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев отреагировал на завоевание Исламом Махачевым титула чемпиона UFC в полусреднем весе.

Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей в главном событии UFC 322, став первым российским чемпионом в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Меня впечатлил Ислам. Это была образцовая, идеальная работа. Полная доминация без шансов для соперника. Победа кажется лёгкой, но за ней тяжёлая подготовка. Правильно использовал свои преимущества Ислам. Он набрал в весе, стал мощнее. Да, где-то потерял в скорости, динамике. Но приобрёл силу, мощь. Хороший контроль был, без вариантов для соперника. Отличная победа.

Может ли кто-то остановить Ислама? Тяжело про это говорить. Я посмотрел бы бой с Камару Усманом. Махачев был бы фаворитом. Но этот бой получился бы интересным. Бой с Топурией был бы большим. Но с точки зрения конкуренции, особенно в полусреднем весе, есть определённые сомнения. Исламу можно провести один-два супербоя и покинуть этот спорт», — сказал Асланбек Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

