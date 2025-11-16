Скидки
Ислам Махачев, Джек Делла Маддалена, фото, фоторепортаж

Фоторепортаж с исторического боя Ислама Махачева с Делла Маддаленой за титул на UFC 322
16 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев сразился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322. После пяти раундов единогласным решением судей россиянин одержал победу.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Победив австралийского бойца, который владел поясом дивизиона, Ислам Махачев стал первым российским чемпионом в полусреднем весе. Для Джека Делла Маддалены это первый проигрыш за всю карьеру в UFC, которая началась в 2016 году.

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посмотреть фоторепортаж с прошедшего турнира.

История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
