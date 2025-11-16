Фоторепортаж с исторического боя Ислама Махачева с Делла Маддаленой за титул на UFC 322

16 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев сразился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322. После пяти раундов единогласным решением судей россиянин одержал победу.

Победив австралийского бойца, который владел поясом дивизиона, Ислам Махачев стал первым российским чемпионом в полусреднем весе. Для Джека Делла Маддалены это первый проигрыш за всю карьеру в UFC, которая началась в 2016 году.

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посмотреть фоторепортаж с прошедшего турнира.