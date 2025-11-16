Скидки
Ислам Махачев одержал 28-ю победу в карьере в ММА

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев одержал свою 28-ю победу в профессиональной карьере в ММА после поединка с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс полусреднего дивизиона на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Свой первый выигранный поединок Ислам записал на свой счёт в дебютном бою в профессионалах на турнире TFC 4, где единогласным решением победил Магомеда Бикбулатова. После 11 боёв и побед кряду дебютировал в UFC, где одержал победу удушающим приёмом сзади на турнире UFC 187 над Лео Кунцем. В следующем бою потерпел своё единственное поражение в карьере, проиграв нокаутом Адриану Мартинсу (12-1). С тех пор вышел на серию из 16 побед.

Комментарии
