Бокс/ММА

Фото: Ислам Махачев на плечах Хабиба Нурмагомедова после титульной победы на UFC 322

Фото: Ислам Махачев на плечах Хабиба Нурмагомедова после титульной победы на UFC 322
Опубликована фотография радостного 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева и прославленного непобеждённого бойца, а ныне тренера Хабиба Нурмагомедова после победы Ислама на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Фото: Getty Images

Ислам одержал победу в Нью-Йорке единогласным судейским решением, став 11-м бойцом в истории промоушена Даны Уайта, который выигрывал пояса в двух разных дивизионах.

Таким образом, рекорд Ислама Махачева стал составлять 28 побед и одно поражение, он также выиграл 16-й поединок подряд. Маддалена не смог продлить свою серию побед из 19 сражений.

История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
«Усыпил бы тебя». Илия Топурия — о победе Ислама Махачева на турнире UFC 322
