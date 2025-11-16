Фото: Ислам Махачев на плечах Хабиба Нурмагомедова после титульной победы на UFC 322

Опубликована фотография радостного 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева и прославленного непобеждённого бойца, а ныне тренера Хабиба Нурмагомедова после победы Ислама на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

Фото: Getty Images

Ислам одержал победу в Нью-Йорке единогласным судейским решением, став 11-м бойцом в истории промоушена Даны Уайта, который выигрывал пояса в двух разных дивизионах.

Таким образом, рекорд Ислама Махачева стал составлять 28 побед и одно поражение, он также выиграл 16-й поединок подряд. Маддалена не смог продлить свою серию побед из 19 сражений.