Все результаты турнира UFC 322, на котором Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену

В Нью-Йорке (США) завершился бойцовский турнир UFC 322.
В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и стал новым чемпионом в полусреднем весе.
В соглавном событии Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и защитила титул в наилегчайшем весе.
Результаты турнира UFC 322:
Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45).
Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45).
Майкл Моралес победил Шона Брэди техническим нокаутом (раунд 1, 3:27).
Карлос Пратес победил Леона Эдвардса нокаутом (раунд 2, 1:28).
Бенуа Сен-Дени победил Бенеила Дариуша нокаутом (раунд 1, 0:16).
Бо Никал победил Родолфо Виейру нокаутом (раунд 3, 2:24).
Грегори Родригес победил Романа Копылова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Эрин Блэнчфилд победила Трейси Кортес удушающим приёмом (раунд 2, 4:44).
Этин Эвинг победил Малкольма Уэллмейкера единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).
Кайл Дакас победил Джеральда Миршерта удушающим приёмом (D'Arce choke) (раунд 1, 0:50).
Пэт Сабатини победил Хосе Марискаля единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Фатима Клайн победила Анджелу Хилл единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Байсангур Сусуркаев победил Эрика Макконико нокаутом (раунд 3, 1:38).
Матеус Камило победил Вячеслава Борщёва единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).