Бокс/ММА Новости

UFC 322: результаты боев, кто победил

Все результаты турнира UFC 322, на котором Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке (США) завершился бойцовский турнир UFC 322.

В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

В соглавном событии Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и защитила титул в наилегчайшем весе.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Валентина Шевченко (W) — Манон Фиоро
11 мая 2025, воскресенье. 06:45 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Манон Фиоро

Результаты турнира UFC 322:

Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45).

Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45).

Майкл Моралес победил Шона Брэди техническим нокаутом (раунд 1, 3:27).

Карлос Пратес победил Леона Эдвардса нокаутом (раунд 2, 1:28).

Бенуа Сен-Дени победил Бенеила Дариуша нокаутом (раунд 1, 0:16).

Бо Никал победил Родолфо Виейру нокаутом (раунд 3, 2:24).

Грегори Родригес победил Романа Копылова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Эрин Блэнчфилд победила Трейси Кортес удушающим приёмом (раунд 2, 4:44).

Этин Эвинг победил Малкольма Уэллмейкера единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Кайл Дакас победил Джеральда Миршерта удушающим приёмом (D'Arce choke) (раунд 1, 0:50).

Пэт Сабатини победил Хосе Марискаля единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Фатима Клайн победила Анджелу Хилл единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Байсангур Сусуркаев победил Эрика Макконико нокаутом (раунд 3, 1:38).

Матеус Камило победил Вячеслава Борщёва единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

