Статистика боя Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: удары, процент точности, судейские записки

Статистика исторического боя Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены на UFC 322
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликована статистика прошедшего титульного поединка на турнире UFC 322 в Нью-Йорке за чемпионство в полусреднем весе UFC между 34-летним россиянином Исламом Махачевым и 29-летним австралийцев Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Сражение между Исламом и Джеком продлилось все пять раундов. За это время бывший обладатель титула Делла Маддалена нанёс 74 удара, 30 из которых достигли цели. Он попытался провести один тейкдаун — неудачно. У него всего 18 успешных акцентированных ударов из 61 (10 в голову, шесть в корпус и два — по ногам).

Махачев в свою очередь провёл четыре тейкдауна, донёс до цели 140 из 188 ударов, в том числе акцентированных — 30 из 57. Больше всего (14) попаданий от Ислама пришлось в голову Джеку; 10 — в ноги и шесть в корпус.

Счёт судейских записок: 50-45, 50-45, 50-45 в пользу россиянина.

История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
«Усыпил бы тебя». Илия Топурия — о победе Ислама Махачева на турнире UFC 322
