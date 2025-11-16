Фото Ислама Махачева с Хабибом, Хасбиком и другими членами команды после победы на UFC 322

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев сделал командное фото сразу после завоевания второго чемпионского пояса организации.

Махачев одержал победу единогласным решением судей в титульном бою в полусреднем весе с Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322, который проходил в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

В чемпионском командном фото приняли участие тренер Махачева Хавьер Мендес, 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов, боец UFC Умар Нурмагомедов, друг детства Ислама и тренер Муслим Амирасланов, менеджеры бойца Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов, а также блогер Хасбулла Магомедов, также известный как Хасбик.