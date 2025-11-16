«У нас самая сильная страна». Ислам Махачев высказался после боя на турнире UFC 322
Появилось видео, на котором запечатлено, как 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев после проведённого боя на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) идёт через толпу фанатов.
Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia.
«Теперь у нас тоже есть два чемпиона. У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы», — говорит Махачев в видео.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
В поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой Махачев победил единогласным судейским решением, став 11-м обладателем чемпионских титулов в двух разных весовых категориях.
