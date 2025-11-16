Бонусы турнира UFC 322, на котором Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, чьи выступления были признаны лучшими на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Лучший бой отдельно не выделялся.

Бонусы турнира UFC 322 ($ 50 тыс.): Бо Никал, Бенуа Сен-Дени, Карлос Пратес и Майкл Моралес.

Никал сражался с американцем Родолфо Виейрой, победив нокаутом в третьем раунде. Соперником француза Сен-Дени стал американец Бенеил Дариуш. Бенуа одержал победу на 16-й секунде первого раунда, отправив Бенеила в нокаут. Карлос Пратес, в свою очередь, во втором раунде нокаутировал британского атлета Леона Эдвардса.