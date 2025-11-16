Уайт заявил, что UFC рассмотрит все варианты в полусреднем весе с учётом планов Махачева

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал будущее полусреднего дивизиона после завоевания титула Исламом Махачевым. Глава организации отметил, что UFC обладает множеством вариантов развития событий, но окончательное решение будет зависеть от намерений самого чемпиона.

«В полусреднем весе у нас много вариантов, и всё будет зависеть от того, что Ислам захочет делать дальше — останется ли в этом дивизионе или будет действовать иначе», — передаёт слова Уайта известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер в своём аккаунте в Х.

Махачев, ставший чемпионом UFC в двух весовых категориях после победы над Джеком Делла Маддаленой, теперь должен определиться — будет ли он защищать титул в полусреднем весе или вернётся в лёгкий дивизион. Это решение определит судьбу чемпионского пояса и будущих претендентов.