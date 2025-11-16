Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт заявил, что UFC рассмотрит все варианты в полусреднем весе с учётом планов Махачева

Уайт заявил, что UFC рассмотрит все варианты в полусреднем весе с учётом планов Махачева
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал будущее полусреднего дивизиона после завоевания титула Исламом Махачевым. Глава организации отметил, что UFC обладает множеством вариантов развития событий, но окончательное решение будет зависеть от намерений самого чемпиона.

«В полусреднем весе у нас много вариантов, и всё будет зависеть от того, что Ислам захочет делать дальше — останется ли в этом дивизионе или будет действовать иначе», — передаёт слова Уайта известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер в своём аккаунте в Х.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Махачев, ставший чемпионом UFC в двух весовых категориях после победы над Джеком Делла Маддаленой, теперь должен определиться — будет ли он защищать титул в полусреднем весе или вернётся в лёгкий дивизион. Это решение определит судьбу чемпионского пояса и будущих претендентов.

Материалы по теме
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
История переписана! Махачев — чемпион UFC в двух весовых категориях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android