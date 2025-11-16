Уайт — о массовой драке с Диллоном Дэнисом: я облажался. Вы больше никогда не увидите его

Президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал массовую драку с участием Диллона Дэниса и Абубакара Нурмагомедова в зрительном зале на турнире UFC 322.

«На самом деле я виню в этом себя. Они вернулись и сказали мне прямо перед тем, как я вышел с арены перед стартом мейн-карда, что Диллон Дэнис здесь, что он ходит туда-сюда, сидит на местах бойцов, но не на своём, на которое у него был билет. Они спросили: «Хотите, чтобы мы его выкинули отсюда?» Я спросил: «У него есть билет?» В ответ мне сказали о словах [Хорхе] Масвидаля, что он побьёт его, как только увидит.

Я уточнил, где сидит Хорхе, и оказалось, что он находился в шести или семи рядах от Диллона. Я сказал: «Если у парня есть билет, пусть сидит на своём месте, пусть делает что делает, просто следите за ним». Даже в голову не пришло, как бы глупо это ни звучало, что сегодня в первых пяти рядах на стороне Ислама сидит целая мусульманская братия. Как только драка началась, я был на другой стороне арены и подумал: «Чёрт! Я точно знаю, что это и из-за кого». Я всё понял сразу.

Вы больше никогда не увидите Диллона Дэниса на турнире UFC. Да, он больше не появится ни на одном событии. Мне позвонили снизу и сказали: «Мы держим его здесь. Хочешь подать на него в суд и чтобы его арестовали?» И я сказал: «Нет, я не хочу подавать заявление». Это же бойцовский бизнес. Я мог предотвратить всё это сегодня, и я облажался», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.