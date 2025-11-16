Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт — о массовой драке с Диллоном Дэнисом: я облажался. Вы больше никогда не увидите его

Уайт — о массовой драке с Диллоном Дэнисом: я облажался. Вы больше никогда не увидите его
Аудио-версия:
Комментарии

Президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал массовую драку с участием Диллона Дэниса и Абубакара Нурмагомедова в зрительном зале на турнире UFC 322.

«На самом деле я виню в этом себя. Они вернулись и сказали мне прямо перед тем, как я вышел с арены перед стартом мейн-карда, что Диллон Дэнис здесь, что он ходит туда-сюда, сидит на местах бойцов, но не на своём, на которое у него был билет. Они спросили: «Хотите, чтобы мы его выкинули отсюда?» Я спросил: «У него есть билет?» В ответ мне сказали о словах [Хорхе] Масвидаля, что он побьёт его, как только увидит.

Я уточнил, где сидит Хорхе, и оказалось, что он находился в шести или семи рядах от Диллона. Я сказал: «Если у парня есть билет, пусть сидит на своём месте, пусть делает что делает, просто следите за ним». Даже в голову не пришло, как бы глупо это ни звучало, что сегодня в первых пяти рядах на стороне Ислама сидит целая мусульманская братия. Как только драка началась, я был на другой стороне арены и подумал: «Чёрт! Я точно знаю, что это и из-за кого». Я всё понял сразу.

Вы больше никогда не увидите Диллона Дэниса на турнире UFC. Да, он больше не появится ни на одном событии. Мне позвонили снизу и сказали: «Мы держим его здесь. Хочешь подать на него в суд и чтобы его арестовали?» И я сказал: «Нет, я не хочу подавать заявление». Это же бойцовский бизнес. Я мог предотвратить всё это сегодня, и я облажался», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Материалы по теме
Почему так легко? Разбор великой победы Ислама Махачева
Почему так легко? Разбор великой победы Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android