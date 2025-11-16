Скидки
Дана Уайт поблагодарил отца Хабиба за чемпионов — от сына до Ислама Махачева

Дана Уайт поблагодарил отца Хабиба за чемпионов — от сына до Ислама Махачева
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт, комментируя феномен чемпионства в UFC, подчеркнул, что многие бойцы заявляют о готовности стать великими чемпионами, но лишь единицы реализуют эти амбиции. В качестве примера он привёл Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба Нурмагомедова, который ещё годы назад предсказал восхождение двух чемпионов.

«Многие бойцы говорят, что станут великими чемпионами, но мало кому это удаётся. Я благодарю Абдулманапа за то, что он сказал мне, что Хабиб станет великим чемпионом, а затем им станет и Ислам», — приводит слова Уайта спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер в своём аккаунте в Х.

Ислам Махачев, ставший чемпионом в двух весовых категориях после победы на UFC 322, подтвердил пророчество своего наставника. Теперь ему предстоит определить, в каком дивизионе продолжать защиту титулов.

