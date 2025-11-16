34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев одержал шестую титульную победу подряд после выигранного поединка с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

Свою серию титульных побед Махачев начал 22 октября 2022 года на турнире UFC 280, где с помощью удушающего приёма победил Чарльза Оливейру в бою за вакантный пояс в лёгком весе. Затем он единогласным решением победил Александра Волкановски, а затем его же нокаутом. После этого двумя удушающими «д'Арс» вышел победителем из боёв с Дастином Порье и Ренато Мойкано.

Единогласная победа судейским решением (50-45, 50-45, 50-45) принесла Исламу титул в полусреднем весе.