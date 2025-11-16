Ислам Махачев сравнялся с Андерсоном Силвой по длительности победной серии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев cравнялся с 50-летним членом Зала славы UFC, а также бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Андерсоном Силвой по длительности победной серии (рекорд UFC) после боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Теперь у Ислама тоже 16 побед подряд.

Дебют Ислама Махачева в UFC состоялся в мае 2015 года. Тогда он одержал свою первую победу удушающим приёмом над американцем Лео Кунцем. Свой следующий поединок в UFC 192 он провёл с бразильцем Адриано Мартинсом. Это был единственный бой, когда Ислам проиграл. С сентября 2016 года, когда спортсмен победил Криса Уэйда, у него не было ни одного поражения.