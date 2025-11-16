Скидки
Ислам Махачев назвал самый тяжёлый удар, который получил в бою с Делла Маддаленой

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о ходе победного титульного боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Когда я первый раз перевёл его, то понял, что буду делать на земле, что хочу. Я ожидал, что он будет пытаться вставать, но… Мы работали, смотрели его бои, у него есть пара свипов, пара трюков на земле, но я всё блокировал. И в ударке он не быстрый, я видел все его удары. Он немного устал после первого раунда. Я мог драться с ним в стойке, но решил упростить бой. Он делает этот свип… не знаю, как он называется, он делал его и Белалу [Мухаммаду], пытался сделать и мне, но я просто взял его андерхуком и контролировал. Но от удушающего он защищался хорошо, я заходил, и его угол кричал: «Две руки! Две руки! Контролируй его руки двумя руками». Его лучший удар за бой — когда он во втором раунде попал ногой», — сказал Махачев на пресс-конференции.

