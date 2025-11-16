Видео: момент триумфа Ислама Махачева после победы над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322
Пресс-служба промоушена UFC опубликовала видеоролик с моментом триумфа 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянина Ислама Махачева после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть можно в телеграм-канале UFC Eurasia.
Ислам победил Джека единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45), выйдя на серию из 16 выигранных поединков. Эта победа стала для российского атлета 28-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.
Это был дебютный бой Ислама в полусреднем весе.
