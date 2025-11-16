Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Настоящая проблема — я». Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Ислама Махачева

«Настоящая проблема — я». Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Ислама Махачева
Комментарии

31-летний третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов отреагировал на победу единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) 34-летнего россиянина Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Поздравляю Ислама, он отлично выступил. Но настоящая проблема в этом дивизионе по-прежнему я», — написал Рахмонов в социальной сети Х.

Махачев провёл свой первый поединок в полусреднем весе и завоевал второе чемпионство в двух дивизионах.

Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
Рахмонов ответил Делла Маддалене, заявившему, что Шавкат более не претендент №1 на титул
Материалы по теме
Почему так легко? Разбор великой победы Ислама Махачева
Почему так легко? Разбор великой победы Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android