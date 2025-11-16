«Настоящая проблема — я». Шавкат Рахмонов отреагировал на победу Ислама Махачева

31-летний третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов отреагировал на победу единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) 34-летнего россиянина Ислама Махачева над Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

«Поздравляю Ислама, он отлично выступил. Но настоящая проблема в этом дивизионе по-прежнему я», — написал Рахмонов в социальной сети Х.

Махачев провёл свой первый поединок в полусреднем весе и завоевал второе чемпионство в двух дивизионах.

Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.