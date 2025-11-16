«Я счастлив». Хабиб Нурмагомедов — об исторической победе Ислама Махачева на UFC 322

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей реакции на победу 34-летнего соотечественника Ислама Махачева на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

«Мои мысли какие могут быть, брат? Я счастлив. Я счастлив. Наша команда идёт вперёд, с каждым боем мы улучшаемся, выигрываем пояса в разных весах, в разных организациях. Что может быть? Это моя цель. Чтобы они становились лучше и лучше. Для этого мы работаем утром и вечером», — сказал Хабиб в видео на странице UFC Eurasia в соцсети.

Ислам выиграл титул в полусреднем весе единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45).