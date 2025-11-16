Скидки
«Теперь у нас есть двойной чемпион». Ислам Махачев поблагодарил фанатов за поддержку

«Теперь у нас есть двойной чемпион». Ислам Махачев поблагодарил фанатов за поддержку
Появилось видео, на котором 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев благодарит фанатов за оказанную поддержку и констатирует, что теперь у России есть двойной чемпион.

«UFC Russia, всех приветствую! Теперь у нас есть двойной чемпион в России. Всем спасибо за поддержку», — сказал Ислам в видео.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Второй чемпионский титул Ислам Махачев завоевал 16 ноября после боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Ислам победил Джека единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45), выйдя на серию из 16 выигранных поединков. Эта победа стала для российского атлета 28-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

