Фото: эмоции Хабиба Нурмагомедова во время поединка Ислама Махачева на UFC 322

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не сдерживал эмоций во время поединка своего подопечного 34-летнего Ислама Махачева с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке минувшей ночью.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Фото: Скриншот из социальных сетей

Фото: Скриншот из социальных сетей

Фото: Скриншот из социальных сетей

Ислам провёл свой первый поединок в полусреднем весе и выиграл титул единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). До этого он был чемпионом в лёгком дивизионе, уйдя из лёгкого веса в мае 2025-го.

Таким образом, рекорд Махачева стал 28-1, он одержал 16-ю победу подряд. Маддалена не смог продлить свою серию побед из 19 поединков.

«Я счастлив». Хабиб Нурмагомедов — об исторической победе Ислама Махачева на UFC 322
Почему так легко? Разбор великой победы Ислама Махачева
