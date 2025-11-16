Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Слипенко: бой Махачева и Топурии в Белом доме — самая громкая история из возможных

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал победу Ислама Махачева в поединке против Джека Делла Маддалены.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Потрясающее выступление от Ислама. Геймплан был реализован на все сто процентов. Даже показать ничего Джеку не позволил. Это была настоящая доминация. Теперь интересно, с кем будет драться Ислам дальше. Была информация, что титульный шанс должен получить победитель боя Моралес – Брэди. Но нужен ли UFC бой Махачева против Моралеса? Немного разный уровень медиа. Так что не удивлюсь, если сейчас они поменяют планы. Бой против Топурии в Белом доме — это самая громкая история из всех возможных.

Превзошёл ли Махачев Хабиба? Однозначно да. Если мы говорим с точки зрения достижений. Может быть, по медиасоставляющей Хабиб на другом уровне, но мы говорим о спорте. И тут Ислам закинул планку гораздо выше. Двойной чемпион — это редкое достижение, плюс у него рекорд по защитам», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

