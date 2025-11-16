Слипенко: бой Махачева и Топурии в Белом доме — самая громкая история из возможных

Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал победу Ислама Махачева в поединке против Джека Делла Маддалены.

«Потрясающее выступление от Ислама. Геймплан был реализован на все сто процентов. Даже показать ничего Джеку не позволил. Это была настоящая доминация. Теперь интересно, с кем будет драться Ислам дальше. Была информация, что титульный шанс должен получить победитель боя Моралес – Брэди. Но нужен ли UFC бой Махачева против Моралеса? Немного разный уровень медиа. Так что не удивлюсь, если сейчас они поменяют планы. Бой против Топурии в Белом доме — это самая громкая история из всех возможных.

Превзошёл ли Махачев Хабиба? Однозначно да. Если мы говорим с точки зрения достижений. Может быть, по медиасоставляющей Хабиб на другом уровне, но мы говорим о спорте. И тут Ислам закинул планку гораздо выше. Двойной чемпион — это редкое достижение, плюс у него рекорд по защитам», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.