«Диллона и Маддалену сегодня избили». Команда Хабиба показала, как болела за Махачева

«Диллона и Маддалену сегодня избили». Команда Хабиба показала, как болела за Махачева
16 ноября в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках турнира UFC 322 завершился титульный бой в полусреднем весе между топовым российским бойцом Исламом Махачевым и действующим обладателем пояса австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Команда 37-летнего члена Зала славы UFC, а также бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором мужчины радуются победе своего соотечественника Махачева над австралийцем Делла Маддаленой.

«Коротко о том что было сегодня: Диллона и Маддалену сегодня избили», — подписали видео.

Ранее стало известно, что на турнир UFC 322 пришёл чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис. Конфликт Дэниса с Махачевым и Нурмагомедовым длится с 2018 года.

