Махачев: Хабиб и Хавьер блокировали мою работу в стойке — говорили «забирай в партер»

Чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев рассказал о ключевой роли Хабиба Нурмагомедова в своей карьере. Россиянин признался, что его тренеры намеренно ограничивали его ударную технику, делая ставку на борьбу.

«Хавьер и Хабиб блокировали мою работу в стойке. Я могу биться с кем угодно, но они говорили: «Забирай его в партер, контролируй, зачем тебе усложнять?

Поэтому Хабиб никогда не убирает микрофон в карман, и поэтому [в UFC] разворачивают камеру на наш угол. Он постарел из-за нас. Я очень ценю его, потому что он закончил выступать, но посвятил всю свою жизнь нам», — сказал Махачев в интервью для ESPN MMA.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Махачев, сегодня завоевавший титул в полусреднем весе, подчеркнул, что следует стратегии своих наставников, которая принесла ему 16 побед подряд в UFC.

