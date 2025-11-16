Махачев: Хабиб и Хавьер блокировали мою работу в стойке — говорили «забирай в партер»

Чемпион UFC в двух весовых категориях Ислам Махачев рассказал о ключевой роли Хабиба Нурмагомедова в своей карьере. Россиянин признался, что его тренеры намеренно ограничивали его ударную технику, делая ставку на борьбу.

«Хавьер и Хабиб блокировали мою работу в стойке. Я могу биться с кем угодно, но они говорили: «Забирай его в партер, контролируй, зачем тебе усложнять?

Поэтому Хабиб никогда не убирает микрофон в карман, и поэтому [в UFC] разворачивают камеру на наш угол. Он постарел из-за нас. Я очень ценю его, потому что он закончил выступать, но посвятил всю свою жизнь нам», — сказал Махачев в интервью для ESPN MMA.

Махачев, сегодня завоевавший титул в полусреднем весе, подчеркнул, что следует стратегии своих наставников, которая принесла ему 16 побед подряд в UFC.