Джек Делла Маддалена впервые проиграл в UFC

29-летний австралийский боец смешанного стиля и бывший чемпион полусредней весовой категории Джек Делла Маддалена потерпел первое поражение в своей карьере в промоушене Даны Уайта по итогам UFC 322 в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Австралиец в титульном поединке сошёлся с 34-летним россиянином Исламом Махачевым и проиграл единогласным судейским решением — 45-50, 45-50, 45-50.

Примечательно, что в карьере Делла Маддалены всего три поражения и два из них случились на старте профессионального пути в смешанных единоборствах. В своём дебютном поединке он проиграл техническим нокаутом британцу Олдину Бейтсу на турнире Eternal MMA 15, а в следующем бою — соотечественнику Дарси Венди после удушающего сзади на Eternal MMA 17.

На серии 9-2 он принял участие в претендентском бою Даны Уайта, где победил Анже Лусу единогласным решением. И на серии 18-2 подошёл к сражению с Махачевым, где потерпел третье поражение.

