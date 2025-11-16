Джек Делла Маддалена впервые проиграл в UFC

29-летний австралийский боец смешанного стиля и бывший чемпион полусредней весовой категории Джек Делла Маддалена потерпел первое поражение в своей карьере в промоушене Даны Уайта по итогам UFC 322 в Нью-Йорке.

Австралиец в титульном поединке сошёлся с 34-летним россиянином Исламом Махачевым и проиграл единогласным судейским решением — 45-50, 45-50, 45-50.

Примечательно, что в карьере Делла Маддалены всего три поражения и два из них случились на старте профессионального пути в смешанных единоборствах. В своём дебютном поединке он проиграл техническим нокаутом британцу Олдину Бейтсу на турнире Eternal MMA 15, а в следующем бою — соотечественнику Дарси Венди после удушающего сзади на Eternal MMA 17.

На серии 9-2 он принял участие в претендентском бою Даны Уайта, где победил Анже Лусу единогласным решением. И на серии 18-2 подошёл к сражению с Махачевым, где потерпел третье поражение.