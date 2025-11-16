«Начинай калечить этого ублюдка». Угол Делла Маддалены настраивал его на нокаут Махачева

После третьего раунда титульного боя на UFC 322 тренерский штаб Джека Делла Маддалены давал жёсткие установки с использованием ненормативной лексики, призывая бойца увеличить агрессию в поединке с Исламом Махачевым.

«Начинай калечить этого ублюдка… У тебя есть 10 минут, чтобы закончить этого ублюдка, Джек», — передаёт слова команды Делла Маддалены Championship Rounds в своём аккаунте в социальной сети Х.

Несмотря на эмоциональную установку угла, россиянин Ислам Махачев продолжил доминировать в поединке и в итоге победил единогласным решением судей в пятом раунде, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе.