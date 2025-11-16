Скидки
Бокс/ММА

«Начинай калечить этого ублюдка». Угол Делла Маддалены настраивал его на нокаут Махачева

«Начинай калечить этого ублюдка». Угол Делла Маддалены настраивал его на нокаут Махачева
Комментарии

После третьего раунда титульного боя на UFC 322 тренерский штаб Джека Делла Маддалены давал жёсткие установки с использованием ненормативной лексики, призывая бойца увеличить агрессию в поединке с Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Начинай калечить этого ублюдка… У тебя есть 10 минут, чтобы закончить этого ублюдка, Джек», — передаёт слова команды Делла Маддалены Championship Rounds в своём аккаунте в социальной сети Х.

Несмотря на эмоциональную установку угла, россиянин Ислам Махачев продолжил доминировать в поединке и в итоге победил единогласным решением судей в пятом раунде, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Новости. Бокс/ММА
