Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ишимбаев — Шашубай, Prime FL, турнир 15 ноября

Ишимбаев победил Шашубая в главном бою турнира Prime FL в Ижевске
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Prime FL в полусреднем весе россиянин Ильнар «Хантер» Ишимбаев в рейтинговом поединке единогласным решением судей победил обладателя пояса казахстанского промоушена Nomad FC Темерулана Шашубая из Казахстана. Этот бой возглавил третий стадионный турнир кулачной лиги Prime FL, который прошёл в субботу, 15 ноября, в Ижевске.

В со-главном поединке Андрей «Хаос» Ялымов техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Ису «Тандовского» Исаева.

Итоги турнира Prime FL в Ижевске

До 66 кг:

  • Данила Богачёв в первом раунде нокаутировал Анвара Магомаева.
  • Гор «Рокки» Туманян единогласным решением судей победил Виталия «Бодрого» Бодрова.

До 70 кг:

  • Андрей «Хаос» Ялымов техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Ису «Тандовского» Исаева.
  • Айдар Гайнуллин техническим нокаутом в третьем раунде победил Асадуллаха Хадисова.

До 77 кг:

  • Ильнар «Хантер» Ишимбаев единогласным решением судей победил Темерулана Шашубая.
  • Егор Косенков единогласным решением судей победил Владислава Горнака.
  • Егор «Гатти» Горшков техническим нокаутом в третьем раунде победил Магомеда «Шакро» Магомедова.
  • Филипп Косырев в первом раунде нокаутировал Эдуарда Кузьминова.

Свыше 93 кг:

  • Дамил «Татарин» Шарафутдинов единогласным решением судей победил Ивана «Огнеборца» Смирнова.
  • Арсен Согомонян во втором раунде нокаутировал Михаила Плутова.
Материалы по теме
Все результаты турнира UFC 322, на котором Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android