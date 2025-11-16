Ишимбаев победил Шашубая в главном бою турнира Prime FL в Ижевске
Чемпион Prime FL в полусреднем весе россиянин Ильнар «Хантер» Ишимбаев в рейтинговом поединке единогласным решением судей победил обладателя пояса казахстанского промоушена Nomad FC Темерулана Шашубая из Казахстана. Этот бой возглавил третий стадионный турнир кулачной лиги Prime FL, который прошёл в субботу, 15 ноября, в Ижевске.
Итоги турнира Prime FL в Ижевске
До 66 кг:
- Данила Богачёв в первом раунде нокаутировал Анвара Магомаева.
- Гор «Рокки» Туманян единогласным решением судей победил Виталия «Бодрого» Бодрова.
До 70 кг:
- Андрей «Хаос» Ялымов техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Ису «Тандовского» Исаева.
- Айдар Гайнуллин техническим нокаутом в третьем раунде победил Асадуллаха Хадисова.
До 77 кг:
- Ильнар «Хантер» Ишимбаев единогласным решением судей победил Темерулана Шашубая.
- Егор Косенков единогласным решением судей победил Владислава Горнака.
- Егор «Гатти» Горшков техническим нокаутом в третьем раунде победил Магомеда «Шакро» Магомедова.
- Филипп Косырев в первом раунде нокаутировал Эдуарда Кузьминова.
Свыше 93 кг:
- Дамил «Татарин» Шарафутдинов единогласным решением судей победил Ивана «Огнеборца» Смирнова.
- Арсен Согомонян во втором раунде нокаутировал Михаила Плутова.
