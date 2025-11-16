Скидки
Ислам Махачев показал второе в истории дивизиона время контроля в партере
34-летний российский боец и действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев во время поединка с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на UFC 322 показал второе в истории дивизиона время контроля в партере.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

19.10 провёл Махачев, контролируя своего оппонента в партере. В полусреднем весе большее время удалось показать легендарному Жоржу Сен-Пьеру — 20.31.

Также российский боец показал восьмое время в истории титульных поединков промоушена вне зависимости от веса.

Ислам провёл свой первый поединок в полусреднем весе и выиграл титул единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). До этого он был чемпионом в лёгком дивизионе, покинул который в мае 2025-го.

