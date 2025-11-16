Ислам Махачев показал второе в истории дивизиона время контроля в партере

34-летний российский боец и действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев во время поединка с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на UFC 322 показал второе в истории дивизиона время контроля в партере.

19.10 провёл Махачев, контролируя своего оппонента в партере. В полусреднем весе большее время удалось показать легендарному Жоржу Сен-Пьеру — 20.31.

Также российский боец показал восьмое время в истории титульных поединков промоушена вне зависимости от веса.

Ислам провёл свой первый поединок в полусреднем весе и выиграл титул единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). До этого он был чемпионом в лёгком дивизионе, покинул который в мае 2025-го.