Нагибин объяснил, почему Шевченко легко победила Чжан
32-летний российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин, выступающий в промоушене RCC, высказался о поединке на турнире UFC 322, в котором чемпионка в наилегчайшем весе (до 57 кг) из Кыргызстана Валентина Шевченко одержала победу над китаянкой Вэйли Чжан.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко (W) — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Вэйли Чжан
«Бойцовский интеллект Валентины Шевченко на таком высоком уровне, что даже второй номер рейтинга не смогла создать ни одного опасного и тревожного момента. Валентина четко её разобрала», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Шевченко победила Чжан единогласным судейским решением в соглавном бою в Нью-Йорке.
