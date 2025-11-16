Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нагибин объяснил, почему Шевченко легко победила Чжан

Нагибин объяснил, почему Шевченко легко победила Чжан
Комментарии

32-летний российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин, выступающий в промоушене RCC, высказался о поединке на турнире UFC 322, в котором чемпионка в наилегчайшем весе (до 57 кг) из Кыргызстана Валентина Шевченко одержала победу над китаянкой Вэйли Чжан.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко (W) — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Вэйли Чжан

«Бойцовский интеллект Валентины Шевченко на таком высоком уровне, что даже второй номер рейтинга не смогла создать ни одного опасного и тревожного момента. Валентина четко её разобрала», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Шевченко победила Чжан единогласным судейским решением в соглавном бою в Нью-Йорке.

Материалы по теме
Доминирование. Шевченко легко разбила брутальную китаянку Чжан
Доминирование. Шевченко легко разбила брутальную китаянку Чжан
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android