Нагибин объяснил, почему Шевченко легко победила Чжан

32-летний российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин, выступающий в промоушене RCC, высказался о поединке на турнире UFC 322, в котором чемпионка в наилегчайшем весе (до 57 кг) из Кыргызстана Валентина Шевченко одержала победу над китаянкой Вэйли Чжан.

«Бойцовский интеллект Валентины Шевченко на таком высоком уровне, что даже второй номер рейтинга не смогла создать ни одного опасного и тревожного момента. Валентина четко её разобрала», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Шевченко победила Чжан единогласным судейским решением в соглавном бою в Нью-Йорке.